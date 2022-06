Alors que les prix des produits alimentaires continuent d’augmenter en France (+ 4,2 % sur un an en mai, d’après l’Insee), le chèque alimentaire ne verra pas le jour. A la place, une aide à l’inflation sera versée « à la rentrée » pour les foyers les plus modestes, a annoncé ce mardi 7 juin la Première ministre, Elisabeth Borne, sur France Bleu .

Le chèque alimentaire, un dispositif « trop compliqué »

Evoqué depuis la mi-décembre 2020, puis promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, le chèque alimentaire devait permettre aux ménages modestes d’acheter des produits alimentaires sains, locaux, durables et bios. Mais ce coup de pouce est « compliqué à mettre en œuvre », a reconnu dimanche 5 juin Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, dans l’émission Le Grand Rendez-vous « Europe 1 – Cnews-Les Echos ». « On est incapable de faire un chèque unique à dépenser dans telle ou telle enseigne ou pour tel ou tel produit », a déclaré un membre de l’exécutif dans Le Parisien, qui précise que le ministre de l’Economie avait, pour sa part, enterré le projet depuis plusieurs mois.