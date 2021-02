C’est la plus grande fuite de données jamais constatée en ligne. 3,2 milliards de combinaisons d’identifiants et de mots de passe ont été récupérées et diffusées depuis la semaine dernière sur des forums de piratage, rapporte le site américain spécialisé en technologie BGR. Les principales plateformes victimes de ce vol de données sont Gmail, Hotmail, LinkedIn et Netflix.

Baptisée « Comb » (pour Compilation of many breaches), cette fuite de données serait la compilation d’une série de piratages passés. Au total, les hackers ont accumulé plus de 15,2 milliards de comptes piratés, ainsi que plus de 2,5 milliards d’adresses mails uniques, d’après les rapports du site CyberNews. Parmi les données collectées, on trouve les identifiants de 117 millions de comptes LinkedIn ayant fait l’objet de fuites en 2021 et des accès au site Netflix.

Le site Cybernews a mis au point un moteur de recherche qui permet de savoir si vos identifiants et mots de passe ont été dérobés. Il suffit d’entrer votre adresse mail. Si elle est concernée, il est conseillé de changer rapidement de mot de passe et de mettre en place le système de double authentification pour accéder à votre compte Gmail ou Hotmail.