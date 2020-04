L’information est presque passée inaperçue. Dans une note interne datée du 1er avril que s’est procurée Le Canard Enchaîné, l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (Afsa) a appelé les sociétés de concessionnaires à « procéder au remboursement des frais de péage des personnels soignants, qui en feront la demande » pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Depuis fin mars, des politiques réclamaient la gratuité des autoroutes pour les personnels soignants. Dès le 24 mars, le député LR Eric Ciotti l’avait demandé. Le 26 mars, c’était au tour de la sénatrice du Pas-de-Calais Sabine Van Heghe (MDC) d’appeler, dans une question écrite, le secrétaire d’État chargé des transports à rendre les autoroutes gratuites à tous les travailleurs. Le 12 avril, le député LR Julien Dive de l’Aisne interpellait sur son compte Twitter les principales sociétés autoroutières pour les appeler à un geste solidaire.

A ce jour, la Sanef, Autoroutes et tunnel du Mont Blanc (ATMB), Vinci Autoroutes et l’APRR ont répondu à l’appel et proposent aux personnels soignants (médecins, infirmiers, aides-soignants et autres personnels soignants assimilés) un remboursement des frais de péage pour les trajets domicile-travail. Le remboursement est accordé rétroactivement depuis le mardi 17 mars et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

► La Sanef

« Les médecins, chirurgiens, infirmiers, brancardiers et tous les personnels soignants pourront bénéficier du remboursement de leurs frais de péage, explique à Dossier familial Christine Allard, la directrice de la communication du groupe Sanef. Il suffit de remplir un formulaire en ligne et de produire les attestations de péage (reçus en voie de péage ou factures télépéage) ainsi qu’une carte professionnelle ou tout autre justificatif d’exercice d’une profession relevant du personnel soignant. Les remboursements seront effectués par virement bancaire. »

► Autoroutes et tunnel du Mont Blanc (ATMB)

Les personnels hospitaliers et soignants en activité ou retraités bénévoles ainsi que le personnel hospitalier aidant (agent d’accueil, personnel de ménage, etc.), les secouristes et les bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés au service de la gestion sanitaire peuvent demander le remboursement des frais de péage pour les trajets domicile-travail. Il est possible d’en faire la demande au plus tard deux mois après la levée de l’état d’urgence. Attention, la demande est réservée aux véhicules de classe 1, 2 ou 5.

Pour être remboursé, il faut remplir le formulaire de demande de remboursement et joindre par mail les attestations de péage (les reçus en voie de péage ou la facture de télépéage avec le n° d’abonné et du badge) ainsi qu’une carte professionnelle ou tout autre justificatif d’exercice d’une profession relevant du personnel soignant ou une attestation d’activité pour le personnel hospitalier ou de l’organisme de santé. Après vérification des pièces justificatives, vous recevrez l’acceptation de la demande par mail et vous serez remboursé sous forme d’avoir le mois suivant si vous êtes abonné ATMB ou par virement si vous êtes un client non abonné.

► APRR

Le groupe APRR rembourse les frais de péage aux personnels soignants sur tous les trajets en classe 1, 2 et 5 dont la sortie se fait sur les réseaux APRR, AREA et ADELAC.

Pour en bénéficier, vous devez réaliser une demande sur le site www.aprr.fr rubrique « nous envoyer un message » en choisissant le motif “contestation du tarif réglé”. Vous devrez présenter votre carte professionnelle ou un justificatif de déplacement professionnel.

► Vinci Autoroutes

Le groupe Vinci Autoroutes rembourse les frais de péage des personnels soignants. Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande auprès du Service clients via le formulaire de contact et de produire les attestations de péage (reçus en voie de péage ou factures télépéage) ainsi qu’une carte professionnelle.