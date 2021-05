Depuis mars 2020, elle était réservée aux écoles de conduite et aux candidats des cinq départements de l’Occitanie : l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault. L’expérimentation se révélant « largement positive », le gouvernement a décidé de l’étendre progressivement à douze nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde. La généralisation au reste du territoire s’effectuera ensuite par vagues successives jusqu’au 1er novembre 2022.