« L’idée, c’est que vous ne perdiez plus un point si vous êtes à 5 km au-dessus », a indiqué une source de la place Beauvau à l’AFP mercredi 25 mai. En revanche, l’amende forfaitaire, qui s’élève à 68 euros pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h) et 135 euros pour un excès de vitesse de 20 à 49 km/h, sera toujours maintenue.

10 millions de points de permis retirés pour excès de vitesse mineurs

Si la mesure n’est encore qu’au stade de projet, elle concerne des millions d’infractions. En 2020 en France, « plus de 7,2 millions d’avis de contravention ont été envoyés pour des excès de vitesse allant de 1 à 5 km/h » (et après prise en compte de la marge technique du radar, ndr), a indiqué le ministère de l’Intérieur le 28 avril dernier, en réponse à une question de la sénatrice LR du Var Françoise Dumont. Cela représente 58 % des PV pour excès de vitesse, soit près de 6 infractions sur 10.

Et l'année du confinement n'était évidemment pas la plus prolifique. En 2017, le nombre de contraventions avait frôlé les 10 millions.

La nouvelle divise les associations

Pour l’association 40 Millions d’automobilistes, qui milite depuis des années pour cet assouplissement, cette mesure « serait une véritable victoire pour les automobilistes ». Elle « marquerait une réelle rupture dans la politique de sécurité routière avec le premier mandat d’Emmanuel Macron à l’origine du 80 km/h et de la multiplication effrénée de tous types de radars », déclare-t-elle dans un communiqué. Mais si « l’Etat veut casser cette image de "radar pompe à fric" », elle considère qu’il doit aller plus loin et « supprimer également la sanction pécuniaire ».