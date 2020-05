C’est parti pour la phase d’admission post-bac sur Parcoursup ! A partir de ce mardi 19 mai à 17 heures, les 950 008 jeunes, lycéens de terminale et étudiants en réorientation ou reprise d’études, inscrits sur la plateforme d’orientation dans l’enseignement supérieur, vont recevoir les premières réponses aux vœux formulés au premier trimestre 2020.

Quand les réponses aux vœux et sous-vœux sont-elles adressées ?

Cette année, en raison de l’annulation des épreuves terminales du baccalauréat, les propositions d’admission sont envoyées sans interruption, du 19 mai au 15 juillet. Les candidats sont invités à consulter chaque matin leur dossier mis à jour sur la plateforme Parcoursup. A chaque nouvelle proposition d’admission, ils reçoivent :

un SMS ou une notification s’ils ont téléchargé l’application mobile Parcoursup ;

un mail ;

une alerte sur la messagerie de leur dossier Parcoursup.

A lire aussi : Parcoursup : découvrez le calendrier 2020

Quels sont les types de réponses possibles ?

Pour une formation sélective (classe prépa, BTS, DUT, écoles, Sciences Po/IEP, IFSI, EFTS, licences sélectives, etc.), les réponses possibles sont :

« Oui »

« En attente » d’une place. La position en liste d’attente est indiquée en face du vœu et évoluera en fonction des places qui se libèrent

« Non »

Pour une formation non sélective (licence, parcours spécifique "accès santé"), les réponses possibles sont :

« Oui »

« Oui-si » vous suivez un parcours avec remise à niveau

« En attente » d’une place

Pour une formation en apprentissage, les réponses possibles sont :

« Oui – retenu sous réserve de la signature d’un contrat »

« Non »

A lire aussi : Coronavirus : quelles aides pour les étudiants ?

Quel est le délai pour répondre ?

Pour les propositions d’admission reçues entre le 19 mai et le 23 mai, vous avez 5 jours pour répondre (J+4). Par exemple, si la proposition d’admission est reçue le 20 mai, vous avez jusqu’au 24 mai 23h59 pour l’accepter ou y renoncer.

Puis à partir du 24 mai et jusqu’au 15 juillet, le délai passera à 3 jours (J+2).

> Vous avez reçu une seule proposition d’admission (oui ou oui-si) : vous l’acceptez ou y renoncez en conservant vos vœux en attente.

> Vous avez reçu plusieurs propositions d’admission : vous ne pouvez en accepter qu’une seule mais vous pouvez conserver vos vœux en attente s’ils vous intéressent davantage.

> Vous recevez des propositions d’admission avec des dates limites de réponse différentes : vous devez répondre à chaque proposition d’admission avant la date limite indiquée.

> Vous ne recevez que des propositions en attente : votre rang dans la liste d’attente sera actualisé au fur et à mesure que des places vont se libérer. Dès qu’une proposition d’admission sera possible, une alerte sera envoyée.

> Vous avez demandé uniquement des formations sélectives et ne recevez que des réponses négatives : vous pouvez solliciter un entretien individuel auprès de votre lycée, d’un Centre d’information et d’orientation (CIO) ou d’un service d’orientation universitaire. Cette démarche vous permettra de revoir votre projet pour préparer la phase complémentaire qui débutera le 16 juin prochain et vous permettra de formuler de nouveaux vœux pour des formations disposant de places disponibles.

A noter : En cas de réponse favorable à la formation désirée, il faut l’accepter définitivement, renoncer aux autres vœux et consulter les modalités d’inscription administrative indiquées sur Parcoursup. Attention, si vous ne respectez pas le délai d’inscription fixé par la formation, vous risquez de perdre votre place qui sera proposée à un autre candidat.

Que se passe-t-il en cas d’absence de réponse ?

En cas d’absence de réponse dans les délais prévus, vous perdez la proposition d’admission qui est envoyée à un autre candidat. En cas d’absence de réponse à l’ensemble des propositions reçues, vous disposez de 5 jours pour demander le rétablissement de vos vœux en attente en envoyant un message depuis votre dossier Parcoursup.

Qu’est-ce que l’option « répondeur automatique » ?

Dès le 20 mai, les candidats qui seront toujours sur liste d’attente pour certains de leurs vœux (hors vœux en apprentissage) pourront les organiser par ordre de préférence et activer le « répondeur automatique » qui répondra à leur place dès qu’une proposition sera faite. Cette option permet d’éviter de se connecter chaque jour à son dossier. Lorsqu’une proposition d’admission est acceptée par le répondeur automatique, une alerte est envoyée.

Qu’est-ce que le point d’étape ?

Cette année, un seul point d’étape, au lieu de 3 en 2019, est organisé pour confirmer les vœux en attente. Il se déroulera du 29 juin au 1er juillet. Les candidats concernés devront se connecter à leur dossier pour indiquer les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver. Si vous avez accepté définitivement une proposition d’admission ou avez activé le répondeur automatique, vous n’êtes pas concerné. De même, le point d’étape ne concerne pas les vœux en apprentissage et ceux formulés pendant la phase complémentaire.