Le 30/03/2020

Non, les vacances scolaires d'été ne sont pas décalées au 31 juillet

La lettre qui annonce le report des congés d'été au 31 juillet est un mensonge, une fake news qui circule sur Facebook et Twitter depuis la semaine dernière. Les congés d'été se tiendront bien aux dates prévues, même si le baccalauréat 2020 pourrait être aménagé et certains concours reportés. On fait le point.

