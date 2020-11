Les déplacements autorisés

A partir du 15 décembre, vous pourrez circuler librement partout en France sans avoir besoin de vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire. Si un couvre-feu de 21h à 7h sera en vigueur à partir de cette date, il sera levé les soirs du 24 et 31 décembre. Vous pourrez donc vous retrouver en famille ou entre amis pour fêter Noël et le jour de l’An. Mais il n’est pas question pour autant de baisser la garde.

Des fêtes en petit comité

Le chef de l’Etat en appelle à la responsabilité des Français. « Durant les congés de fin d’année, nous allons retrouver nos proches. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression, mais si nous ne voulons pas subir un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance », a alerté Emmanuel Macron. Aussi, il invite les Français à « limiter au maximum le nombre d’adultes présents dans une même pièce au même moment », à porter le masque à la maison « lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n’habitent pas au quotidien avec nous » et à respecter scrupuleusement les gestes barrières (se laver les mains régulièrement, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces, etc.).

Les grands rassemblements interdits

Hormis ces retrouvailles en petit comité, les grands rassemblements festifs sur la voie publique resteront interdits. Il ne sera pas non plus possible de passer la soirée au restaurant, dans les bars ou dans les discothèques, qui resteront fermés. Mais vous pourrez vous rendre au cinéma ou au théâtre. En revanche, pas question de passer les vacances aux sports d’hiver. « Il me semble impossible d’envisager une ouverture pour les fêtes », a déclaré Emmanuel Macron.