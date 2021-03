O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

Partage autorisé uniquement entre membres du foyer

Il est vrai que le partage d’identifiants avec sa famille, ses amis ou ses collègues est très répandu. Dans un rapport datant de 2019, Médiamétri indiquait qu’en France, 9 personnes sur 10 faisaient profiter son entourage de leur abonnement Netflix. Pourtant, les conditions générales d’utilisation indiquent bien que « le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer ». Il est ainsi possible de regarder Netflix en simultané sur 4 appareils différents (télévision, ordinateur, tablette, smartphone) avec le forfait Premium à 15,99 € par mois, sur 2 avec le forfait Standard à 11,99 €, et sur 1 avec le forfait Essentiel à 7,99 € par mois. Les plateformes de streaming concurrentes, Amazon Prime, Disney + ou HBO Go, fonctionnent sur le même principe.