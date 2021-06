A quel prix est-il vendu ?

Quelle différence avec le Monsieur Cuisine Connect ?

Le robot Monsieur Cuisine Edition Plus possède les mêmes fonctionnalités que sa version plus récente. Avec lui, vous pourrez cuire toutes sortes d’aliments, hacher, mixer, émulsionner, mélanger, pétrir, réduire en purée, faire revenir et peser. Il dispose de 10 vitesses, dont une fonction turbo, et est fourni avec de nombreux accessoires, comme un gobelet mesureur, une spatule, un panier de cuisson vapeur, un bol mélangeur et un bol de mixage en acier inoxydable d’une capacité de 2,2 L.