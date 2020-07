Manger, boire, fumer, regarder son téléphone… Certains comportements au volant peuvent s’avérer dangereux et être verbalisés. On fait le point.

Manger, boire ou se maquiller au volant

Aucun article du Code de la route ne mentionne spécifiquement l’interdiction de manger un sandwich ou boire un café en conduisant. Pour autant, l’article R.412-6 du Code de la route permet aux forces de l’ordre de sanctionner tout comportement dangereux : « le conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis des autres usagers. (…) Tout conducteur doit constamment se tenir en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».