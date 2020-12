La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale doit examiner à partir du 26 janvier 2021 une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, enregistrée le 14 décembre à la présidence de l’institution. Ce texte a été présenté notamment par les chefs des trois groupes politiques qui composent la majorité au Palais Bourbon, soit Christophe Castaner (La République en marche, LREM), Patrick Mignola (Mouvement démocrate, Modem) et Olivier Becht (Agir ensemble).

Certificat de sensibilisation pour l’acquisition d’un animal de compagnie

Les personnes acquérant un animal de compagnie se voient remettre un certificat de sensibilisation (article 1er). Un décret doit définir le contenu et les modalités de délivrance de ce document.

Stérilisation des chats errants

Mention de l’acte de névrectomie sur le livret d’identification des chevaux

Le vétérinaire qui pratique une intervention médicale ou chirurgicale de névrectomie sur un équidé (cheval, âne, etc.) doit inscrire cet acte sur le document d’identification de l’animal (article 6). La mesure envisagée est destinée à « améliorer la traçabilité de cette pratique », justifie l’exposé des motifs. Un tel acte est pratiqué « pour limiter ou supprimer la douleur des pieds chez le cheval », d’après le site Le Point Vétérinaire .

Procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professionnel

L’article 7 de la proposition de loi crée une procédure de vente forcée si le propriétaire d’un équidé le confie à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un prêt à usage, et ne le récupère pas dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé.

Renforcement de l’arsenal répressif

Lorsque des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou des actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ont entraîné sa mort, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 8). À l’heure actuelle, les peines prévues pour de tels actes atteignent deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, la loi ne faisant pas de distinction suivant que l’animal soit ou non décédé.