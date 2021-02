L’exécutif envisage la création d’un Défenseur des droits de l’environnement

« Les citoyens membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé de conduire des travaux en vue de la création d’un Défenseur des droits de l’environnement », rappelle le Premier ministre en ouverture de la lettre relative à cette mission, datée du même jour, que Dossier Familial s’est procurée. Le chef du gouvernement y précise avoir nommé Cécile Muschotti pour « approfondir les réflexions sur l’opportunité et la faisabilité d’une telle proposition ». En mission auprès de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, l’élue doit transmettre à la fin de février un rapport d’étape à Jean Castex et un document complet à la fin du mois de juillet.

« Une institution indépendante »

Le Premier ministre fait un parallèle avec le « Défenseur des droits ». Une nouvelle « structure médiatrice entre l’appareil politique et administratif de l’Etat, et nos concitoyens pourrait permettre à ceux-ci de faire valoir leurs difficultés et demandes non contentieuses via une institution indépendante », estime le chef du gouvernement.