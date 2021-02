Les obstacles dans la bataille du rail en faveur du train de nuit

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) est favorable au redéploiement des trains de nuit, tout comme elle appelle à faire développer les Intercités de jour. Mais les lignes voulues par le gouvernement « sont en devenir », souligne auprès de Dossier Familial le président de la structure, Bruno Gazeau.

Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a affiché en janvier auprès du Parisien son « ambition » de voir rouler « une dizaine de trains de nuit en 2030 ».

« Ce n’est pas si simple », tranche le président de la Fnaut, qui évoque « un problème de matériels ». « La demande financière des voyageurs est éclatée. Certains ont peu de moyens et souhaitent seulement utiliser un lit incliné, d’autres veulent un compartiment avec tout le confort possible, par exemple une douche », remarque le dirigeant de cette association agréée de consommateurs.

Mais une volonté politique est nécessaire pour éviter que le projet finisse dans une voie de garage. « Les matériels exigés sont originaux, les constructeurs ont les compétences, mais il faut établir un cahier des charges et lancer des appels d’offres pour pouvoir répondre non seulement à l’aménagement du territoire français mais aussi aux besoins européens », estime Bruno Gazeau.

À ses yeux, les horaires doivent être adaptés. « Tout le monde veut partir le soir et arriver le matin. Des compromis doivent être trouvés, même si cela ne va pas satisfaire tout le monde, pour que les trains de nuit puissent desservir des villes intermédiaires à 5 ou 6 heures du matin avant d’arriver dans des villes plus importantes plus tard. » Le président de la Fnaut admet la difficulté pour les trains de nuit de s’insérer dans les sillons horaires et les circulations des autres lignes. Le Parlement doit recevoir un rapport en mars sur les trains de nuit.