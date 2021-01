« On ne peut pas compter l’électricité en litres, et en moyenne, un litre d’essence ne permet pas de parcourir la même distance qu’un litre de diesel », explique sur son site le ministère de la Transition écologique.

Le développement de nouveaux carburants tels que l’électricité, le gaz naturel et l’hydrogène peut vous pousser à vous interroger quant au choix de la motorisation. « Le nouvel indicateur tient compte du prix moyen des différents carburants et de la consommation des modèles les plus vendus », précise le ministère. La mesure doit aider les conducteurs à faire « un choix informé lors du renouvellement d’un véhicule » et les inciter à acquérir des véhicules considérés comme les moins polluants.