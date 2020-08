Port du masque obligatoire et distance physique

Certains spectacles et concerts de plus de 5 000 personnes vont pouvoir reprendre à compter du 15 août, mais avec l'aval préfectoral et en respectant des normes sanitaires strictes comme la distanciation d'un siège entre deux personnes ou groupes de personnes venant ensemble, mais aussi le port du masque obligatoire pour entrer et circuler dans les espaces intérieurs. Une fois le spectateur assis, le masque est également recommandé.