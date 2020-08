Les avions publicitaires vont-ils couper définitivement le moteur ? Vingt députés ont enregistré à la fin du mois de juillet une proposition de loi exigeant, parmi une série de mesures, l’interdiction de ces appareils qui mettent en lumière un produit ou un service durant l’été, le plus souvent au-dessus des littoraux.

Les deux premiers signataires de la proposition appartiennent au groupe Ecologie démocratie et solidarité à l’Assemblée nationale : Matthieu Orphelin, ancien membre du groupe La République en marche (LREM), proche de l’ex-ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot (2017-2018), et Delphine Batho, qui fut titulaire de ce portefeuille (Ecologie) au début du quinquennat de François Hollande (2012-2013).