Un « bouclier anti-inflation » chez E.Leclerc

Depuis le 4 mai et jusqu’au 31 juillet prochain, les centres E.Leclerc ont mis en place un "bouclier anti-inflation" sur 120 produits du quotidien (lait, riz, café, farine, œufs, couches pour bébés, protections hygiéniques, etc.). En clair, les éventuelles augmentations de prix de ces produits seront automatiquement compensées en Ticket E.Leclerc sur la carte de fidélité des clients, au moment du passage en caisse. Les tickets seront utilisables dès le lendemain de leur obtention sur tous les produits de l'ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité.

Un bon de réduction mensuel de 5 % chez Lidl

Une fois par mois, les clients détenteurs de la carte virtuelle « Lidl Plus » pourront bénéficier d’un bon de réduction de 5 % valable sur l’ensemble de leurs courses, à partir de 50 euros d’achat. Pour y avoir droit, il faudra donc avoir téléchargé sur son smartphone l’application gratuite Lidl Plus. Le coupon s’affichera automatiquement le 19 mai, puis le 1er juin, le 1er juillet et le 1er août. Pour l’utiliser, il suffira de l’activer un jour dans le mois et de le scanner au moment de payer.