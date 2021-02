Conséquence de la crise sanitaire, la grande distribution recommence à tirer les prix vers le bas. Alors qu’en 2019, les prix avaient augmenté de 0,9 %, tous produits et circuits confondus (hypermarchés, supermarchés, drive…), suite à la mise en application de la loi Egalim, ils ont baissé de 0,14 % en moyenne en 2020, selon le panéliste IRI cité par le magazine spécialisé Linéaires.

Une tendance globale qui cache toutefois de grandes disparités en fonction des enseignes de la grande distribution. L’équipe de la rédaction de Linéaires a visité au cours du second semestre 2020 150 magasins physiques et relevé les prix de 86 produits de marques nationales : Puget, Carte noire, Herta, Danone, etc. Elle en a tiré une moyenne des prix sur 100. Les discounters, comme Aldi ou Lidl, ne font pas partie du classement.

A lire aussi : Alimentation : mieux s'organiser pour limiter le gaspillage de nourriture

E.Leclerc, l’enseigne la moins chère

Résultat, le groupe E.Leclerc conserve, sans surprise, sa place de numéro un des enseignes les moins chères de France. Avec un indice de 91,9 sur les prix, le leader du secteur en parts de marché affiche même une baisse de son indice de 1,8 point rapport à la même période en 2019. Il est suivi par Intermarché, qui conserve sa deuxième place avec un indice de 93,7, et Système U, qui se rapproche de son concurrent avec un indice de 94.

A lire aussi : Alimentation : les bonnes résolutions pour dépenser moins

Casino, l’enseigne la plus chère

Les supermarchés Carrefour arrivent en quatrième position avec un indice de 95,7, juste devant les magasins de proximité Carrefour Market, qui obtiennent un indice prix de 95,9. Le groupe Auchan se retrouve à la sixième place avec un indice de 96,8 et devance l’enseigne Cora. Le bas du classement est occupé par l’enseigne Monoprix, qui se place avant-dernière avec un indice de 113,50, et Casino, qui, avec son indice de 116, remporte la palme de l’enseigne la plus chère de l’Hexagone. En un an, les prix ont augmenté de plus de 2 %.

Concrètement, ce classement signifie qu’un chariot de courses de 100 € en moyenne revient en réalité à 92 € chez Leclerc et à 116 € chez Casino. Pour se défendre, le groupe explique qu’il applique une politique plus intéressante pour les clients qui ont la carte de fidélité, un critère non pris en compte dans l’étude du magazine Linéaires.