Le 04/08/2020

Le dépannage sur l’autoroute passe à 131,94 euros

Le prix du dépannage et du remorquage sur les autoroutes et routes express des véhicules légers de moins de 1,8 tonne s’élève désormais à 131,94 euros en journée et hors week-end ou jour férié.

Ajouter aux favoris Retrouvez ce contenu dans votre compte en cliquant sur ce lien Ce contenu a bien été ajouté à vos favoris dans votre compte Voir mes favoris Pour ajouter ce contenu à vos favoris vous devez être connecté(e) Me connecter 2mn de lecture