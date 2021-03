À Enedis (ex-ERDF), on dément tout lien entre une hausse éventuelle et l’installation de l’appareil, décrit comme un compteur « intelligent » par cette filiale d’EDF chargée d’assurer la distribution d’électricité.

Pas de modification du contrat de fourniture d’énergie

« Les compteurs Linky mesurent exactement la même énergie que les anciens compteurs, et ce de la même façon, explique l’entreprise à Dossier Familial. Le contrat souscrit avec le fournisseur d’énergie, choisi par le client, n’est donc pas modifié par le remplacement du compteur. »

« La consommation est ce qu’elle est, elle ne change pas avec l’installation du compteur Linky », confirme auprès de Dossier Familial François Carlier, délégué général de Consommation, logement et cadre de vie (CLCV). « L’intérêt immédiat de Linky, c’est d’ailleurs que les factures portent sur ce qu’on consomme réellement, et non sur la consommation estimée », indique François Carlier. Cela « réduit significativement les litiges dus à une absence ou à des erreurs de relevé », précise Enedis.