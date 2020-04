Généralisé à tout le territoire en 2018, le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer les dépenses d’énergie de leur logement. Près de 5,7 millions de foyers y sont éligibles.

Le chèque énergie est attribué en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Si vous y avez droit, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour le toucher, il vous est directement envoyé par voie postale.

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus, la distribution des chèques prend plus de temps que prévu initialement et s'étalera entre le début du mois d’avril et la fin du mois de mai. La date d’envoi dépend de votre département de résidence.

Les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, pourront être légèrement rallongés du fait de la réduction de service de la Poste en période de confinement.

Le nouveau calendrier prévisionnel d’envoi selon les départements

Attention, le calendrier est encore susceptible d’évoluer compte tenu de la crise sanitaire en cours. Tout changement sera mis en ligne sur le site www.chequeenergie.gouv.fr.

Les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour les départements et les villes suivants :

Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars 2021.

À noter : Les bénéficiaires du chèque énergie au titre d’années antérieures qui ont choisi d’attribuer automatiquement leur chèque 2020 à un fournisseur, ont en principe été informés de leur bénéfice au chèque énergie 2020 entre le 23 mars et le 03 avril (quel que soit le département).

Le montant du chèque énergie 2020

Le montant de votre chèque varie en fonction de vos revenus et de la composition du foyer. Voici un tableau indicatif des montants les plus courants :

Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour régler :

Vos factures d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.)

Vos charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’Aide personnalisée au logement (APL)

Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié.

En raison des mesures de confinement, le ministère de la Transition écologique recommande vivement de privilégier, lorsque cela est possible, une utilisation en ligne du chèque énergie, « le délai de traitement des chèques adressés par courrier aux fournisseurs d’énergie étant susceptible d’être allongé pendant la période de crise sanitaire ».