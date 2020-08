Les usagers de la RATP, dans la capitale et dans des communes limitrophes, ne sont plus tenus de respecter la règle du un siège vide sur deux, mise en place à la levée du confinement pour limiter la propagation du Covid-19. L’établissement public a indiqué jeudi 27 août à Dossier Familial la fin de cette mesure, confirmant une information révélée ce jour par BFM Paris .

Zones rouges

La RATP communique sur le sujet le jour d’une conférence de presse donnée par le chef du gouvernement, Jean Castex, et deux de ses ministres, Jean-Michel Blanquer (Education nationale) et Olivier Véran (Solidarités et santé) au sujet de l’épidémie.

À partir de vendredi à 8 heures, le port du masque va être imposé dans l’espace public de la capitale et des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ont annoncé jeudi la préfecture de police de la capitale et les préfectures de ces trois départements. L’obligation va s’appliquer aux piétons et aux usagers de la route hors personnes circulant à l’intérieur d’un véhicule à moteur.