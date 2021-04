Cette nouvelle disposition a été votée à la majorité par les députés le vendredi 9 avril dernier, via un amendement déposé par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Cette loi prévoit la transformation écologique du pays via six domaines : consommation, production et travail, déplacements, logement, alimentation, évolution du droit.