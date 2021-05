La puissance publique n’avait pas suffisamment anticipé le risque d’une telle épidémie, déplore le groupe composé de cinq personnes spécialistes de santé, d’économie et de finances publiques, présidé par l’épidémiologiste et infectiologue Didier Pittet. « Le niveau de préparation à la crise s’est révélé insuffisant, est-il écrit dans la synthèse du rapport. Il s’est principalement traduit par la pénurie de masques de protection individuelle, la très lente montée en charge des capacités de test, la fragilité et la non-exhaustivité de systèmes d’information nécessaires au simple décompte des cas, des hospitalisations et des décès » dus au Covid-19, détaillent les spécialistes, qui notent également « l’instabilité du pilotage opérationnel ».