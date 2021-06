La suppression, issue d’un amendement présenté par le gouvernement et voté cinq jours plus tôt, porte sur l’article 41-1 de ce Code de procédure pénale. Le texte encore en vigueur prévoit : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut […] directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République » prendre différentes mesures. La première des mesures énumérées concerne le rappel à la loi, c’est-à-dire le fait de « [p]rocéder au rappel des faits de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ».

« C’est la moins sévère de toutes les réponses pénales »

« Comme nous le savons tous, cette forme d’alternative aux poursuites est mal comprise des justiciables et provoque souvent un sentiment d’impunité tant chez les victimes que chez les auteurs des faits », a justifié le ministre de la Justice. « Loin de susciter la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, ce type de réponse pénale peut au contraire donner des raisons de critiquer son fonctionnement », selon l’ancien avocat.

Pour le gouvernement, les rappels à la loi sont « [t]rop fréquemment utilisés, puisqu’en 2019 leur nombre s’est établi à 260 000 », est-il écrit dans l’exposé des motifs de l’amendement. Un tel nombre représente « 45 % des procédures alternatives [aux poursuites] et 21 % de la réponse pénale ». S’agissant des seuls mineurs, 43 617 rappels à la loi ont été prononcés en 2019, indique la Chancellerie (« Les chiffres-clés de la justice 2020 »).

« Apporter une réponse pénale »

Un engagement de Jean Castex auprès des syndicats de policiers

Le gouvernement cherche à répondre aux accusations de laxisme provenant des syndicats de policiers, de la droite et de l’extrême droite. La veille du vote de l’amendement, des milliers de policiers avaient manifesté devant l’Assemblée nationale, lors d’un rassemblement auquel participaient plusieurs personnalités politiques, dont le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ainsi que le rappelle Le Monde , le Premier ministre, Jean Castex s’était engagé le 10 mai auprès des syndicats de policiers à supprimer le rappel à la loi. Mais, ajoute le quotidien, la mesure devait faire l’objet d’une expertise et être inscrite dans un projet de loi avant la fin 2020.

« Un travail est engagé pour créer, à la place du rappel à la loi, une mesure alternative significative, crédible et efficace, lorsque l’engagement de poursuites n’est pas justifié au regard des circonstances de l’espèce et des éléments du dossier. À cette fin, l’inspection générale de la justice est chargée d’une mission d’analyse de la structure de la réponse pénale et des moyens susceptibles d’en améliorer l’efficacité », précise d’ailleurs l’exposé des motifs.