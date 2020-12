Quelles sont les infractions concernées ?

Les alternatives aux poursuites décidées seront-elles prononcées rapidement ?

C’est en tout cas la volonté d’Eric Dupond-Moretti, qui souhaite « une réponse rapide et au plus près du lieu de commission de l’infraction », explique son entourage. La proximité envisagée doit s’entendre aux niveau temporel et spatial.

Au sujet de la rapidité, le cabinet du garde des Sceaux évoque le cas du tribunal judiciaire de Toulouse, qui « a organisé un circuit-court du travail non rémunéré », soit « un exemple de rapidité ». L’auteur du délit est présenté, sur déferrement, à un magistrat du parquet dès la fin de sa garde à vue, le travail non rémunéré est accompli dans un délai maximal de 1 mois après la présentation au parquet.

« Contrairement à des délits plus graves qui doivent être jugées par un collège de trois juges, les délits et contraventions de proximité relèvent de la compétence d’un seul juge en audience correctionnelle », indique-t-on place Vendôme. Aussi, « lorsque le flux d’affaires le justifie », la Chancellerie recommande de recourir à des audiences spécifiques mais également à des audiences foraines, dans les 125 tribunaux de proximité (anciens tribunaux d’instance) répartis sur le territoire.

La justice va-t-elle bénéficier de moyens supplémentaires ?

« Des embauches importantes ont eu lieu et ont permis l’augmentation des effectifs, hors magistrats, en moyenne de 5 %, allant jusqu’à plus de 10 % dans certaines juridictions », précise-t-on. Pour favoriser le traitement des procédures, les recrutements « ont été concentrés sur les renforts de greffe et les juristes assistants ». Le ministère de la Justice a prévu 13 M€ « pour favoriser le recours à des magistrats honoraires et à des magistrats à titre temporaire ».