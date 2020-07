Un an après son lancement aux Etats-Unis, Apple a décidé d’étendre son programme de centre de réparation indépendant au Canada et à l’Europe, a indiqué le groupe dans un communiqué.

« Lorsqu’un client a besoin d’une réparation, nous voulons qu’il dispose d’une gamme d’options qui non seulement répondent à ses besoins, mais garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé aussi longtemps que possible », a déclaré Jeff Williams, le directeur des opérations d’Apple.

Pas de garantie de 90 jours

Aux Etats-Unis, plus de 140 prestataires indépendants se sont déjà inscrits au programme. Aucun frais n’est appliqué aux réparateurs volontaires et la formation Apple est gratuite. Seule condition : avoir un technicien certifié Apple qui peut effectuer les réparations pour se qualifier au programme. « Apple ne retiendra pas les candidats qui utilisent dans le nom de leur société ou dans leurs pages web des termes relevant d’une marque de commerce d’Apple, sauf si cette utilisation est conforme aux conditions applicables aux marques d’Apple », précise la firme. Les distributeurs et revendeurs de pièces ne sont pas éligibles au programme. Apple se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion sans avoir à fournir de commentaires. Au terme de la formation, les réparateurs « pourront exécuter diverses réparations d’iPhone hors garantie, notamment des remplacements d’écran et de batterie ».