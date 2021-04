Après une année de test, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep) vient de lancer la version finale de son moteur de recherche cartographique Ma connexion Internet .

Cette carte interactive permet de connaître les débits proposés par les opérateurs à une adresse donnée, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe, en France métropolitaine et en Outre-mer. L’outil est très simple à utiliser : il suffit d’indiquer le nom de votre commune et votre adresse pour accéder aux données.

L’outil permet ainsi de comparer les offres proposées par les différents opérateurs, ce qui peut s’avérer bien utile si vous envisagez de déménager. Et si vous cliquez sur le bouton « affichage avancé », vous obtenez le débit moyen et le taux de maisons et entreprises éligibles à chaque technologie par commune, département ou région.