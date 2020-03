Depuis le 18 mars, les quelques 6 300 offices notariaux et les instances notariales sont fermés au public en raison des mesures de confinement imposées pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. 82 % d’entre eux poursuivent, toutefois, leur activité à distance et continuent à gérer les dossiers en cours et à traiter les urgences.

Les notaires restent joignables par téléphone, mail et visio-conférence pour délivrer conseils et services juridiques. Vous pouvez consulter l’annuaire en ligne des Notaires de France.

Quels sont les actes qui sont reportés ?

Les donations, les contrats de mariage, les hypothèques et les ventes immobilières sur plan sont reportées pendant la période de confinement. Il en est de même pour certains cas de divorce par consentement mutuel. « Tous ces actes nécessitent en effet la présence des clients dans les offices », explique le site officiel des notaires de France. « Des solutions permettant une comparution sécurisée à distance des clients devant le notaire par visioconférence est actuellement à l’étude avec le ministère de la Justice ».

Est-il possible de signer à distance certains actes ?

Oui, il est possible de signer tous les actes qui peuvent l’être au moyen de procurations sous seing privé électroniquement et de manière sécurisée. Les signatures des compromis ne peuvent se faire que par voie de procuration. Si le notaire possède toutes les pièces nécessaires, il envoie une demande de procuration par voie électronique, avec des signatures sécurisées, pour signer un compromis de vente ou réaliser l’acte authentique de vente. Un collaborateur de l’étude signe l’acte à la place du client qui lui en donne le pouvoir.

Comme indiqué plus haut, les signatures ne peuvent se faire que par procuration. Les rendez-vous entre acheteurs et vendeurs sont toujours possibles et se font par visio-conférence sécurisée si l’office est équipé. Plus de 50 % des offices le sont aujourd’hui.

Concernant les promesses de vente en cours, il faut négocier des prolongations de la durée de validité des clauses suspensives et des promesses elles-mêmes pour ne pas qu’elles deviennent caduques. Les notaires sont disponibles pour vous aider.

Est-il possible d’établir un testament en urgence ?

Oui, les notaires peuvent se déplacer pour recueillir les testaments pour les clients très malades ou en fin de vie. « C’est une mission de service public », souligne le site officiel des notaires de France. Les déplacements se font dans le strict respect des gestes barrières et règles de distanciation.