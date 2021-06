Faire des économies sur sa facture d’énergie en passant à l’électricité et au gaz 100 % renouvelables ? C’est la promesse de l’opération d’achat groupé national d’énergie verte organisée par lecomparateur en ligne de fournisseurs d’énergie Selectra et l’organisation de protection de l’environnement WWF France.

Le principe est de réunir un maximum de personnes afin de négocier des tarifs de groupe sur une offre d’électricité et de gaz répondant à des critères de développement durable stricts. Car aujourd’hui, toutes les offres d’énergie renouvelable sur le marché ne se valent pas. Certains fournisseurs achètent de l’électricité produite dans une centrale à charbon ou nucléaire et se contentent de verdir leur offre grâce à l’achat de certificats dits de « garantie d’origine » qui attestent qu’une quantité d’électricité renouvelable équivalente à votre consommation a bien été injectée dans le réseau, en France ou ailleurs en Europe. Idem pour le gaz. Il n’est pas question de proposer une offre de gaz compensé carbone où le fournisseur se contente de compenser les émissions de gaz carbonique en investissant dans des projets environnementaux.

Dans le cadre de l’achat groupé, seules les offres d’électricité pour lesquelles le fournisseur s’est engagé à acheter l’énergie et les garanties d’origines associées auprès d’un producteur renouvelable français et les offres de gaz composées à 100 % de biométhane produit en France, un biogaz issu de la fermentation de matières organiques (fumier, déchets agricoles…), seront retenues.

Si l’opération vous intéresse, vous pouvez vous préinscrire sur Club.selectra.info/wwffrance d’ici le 1er septembre. C’est gratuit et sans engagement. L’inscription est ouverte aux particuliers, qu’ils soient locataires ou propriétaires, et aux petites et moyennes entreprises en France métropolitaine. Dans le formulaire, il faudra notamment indiquer si vous êtes intéressé par un achat groupé de gaz, d’électricité ou les deux. Plus le nombre d’inscrits sera important, plus Selectra sera en mesure de négocier des prix moins élevés auprès des fournisseurs.

En parallèle de la phase de pré-inscription, un appel d’offres est transmis aux fournisseurs choisis par WWF France et Selectra. A l’issue des négociations, les préinscrits recevront un mail avec le descriptif de l’offre lauréate et une estimation des économies annuelles selon leur profil de consommation. Ils seront libres d’y souscrire ou non.

150 € d'économies par an en moyenne