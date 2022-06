C’est quoi exactement ?

Pour quels événements ?

Il n’y a pas besoin de télécharger une application mobile ou de s’inscrire au préalable à une plateforme pour recevoir les alertes. En effet, FR-Alert s’appuie sur la diffusion cellulaire, technologique qui consiste en la diffusion d’une notification qui s’affiche sur l’écran du téléphone en quelques secondes, et qui peut être accompagnée d’un son intrusif. Le message est donc diffusé via les antennes de télécommunication sous la forme d’ondes radio, sur un canal dédié. Dans un deuxième temps, le dispostifi d’alerte s’appuiera également sur la technologie des SMS géolocalisés, qui permet de diffuser des SMS via les antennes relais identifiées dans le secteur à alerter.

Que faire si vous recevez une alerte avant fin juin ?

FR-Alert va-t-il remplacer les autres dispositifs d’alerte ?

Non, il « vient compléter le système d’alerte et d’information des populations (SAIP) qui comprend plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, l’activation des médias TV et radio pour diffusion des messages d’alerte et d’information sur leurs antennes ainsi que la mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux », précise le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.