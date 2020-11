Annoncée il y a deux ans, la réforme des fourrières automobiles prend enfin forme. Trois arrêtés publiés le 14 novembre au Journal officiel fixent le nouveau cadre juridique destiné à simplifier et moderniser les procédures d’entrée, de sortie et de gestion des véhicules en fourrière.

Depuis le 17 novembre, les nouvelles règles s’appliquent dans dix départements pilotes avant d’être généralisées à l’ensemble du territoire d’ici le 1er avril 2021, au plus tard. Les dix départements concernés sont le Finistère (29), l’Indre-et-Loire (37), le Nord (59), le Pas-de-Calais (62), la Seine-et-Marne (77), la Vienne (86), la Haute-Vienne (87), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d’Oise (95).

Ce qui va changer

En pratique, tous les véhicules entrant en fourrière verront désormais leur état recensé sur une fiche descriptive plus détaillée, comportant notamment l’état du véhicule (bon état, dégradé, dommages graves) et deux dessins du véhicule portant les symboles des dommages apparents (rayures, enfoncements, bris). Elle sera établie par l'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire adjoint, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du gardien de la fourrière. Cette fiche descriptive s’ajoute au procès-verbal et à la fiche de circulation. Les véhicules ne feront ainsi plus l’objet d’une expertise automobile comme il était d'usage 4 jours après sa mise en fourrière.