Pour 25,90 € par mois (offre avec engagement d’un an), vous pouvez regarder « les dix meilleurs matches de la saison de la Ligue 1 », et, chaque journée de championnat, au moins huit matches de L1 et huit matches de L2, se vante Téléfoot. Vous avez également accès à tous les matches de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.