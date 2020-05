« Les résultats sont bons sur le plan sanitaire » : le chef du gouvernement, Edouard Philippe, a justifié par la recul de la pandémie de Covid-19 dans le pays la poursuite du déconfinement au travers d’une deuxième phase à partir du 2 juin, en préambule de sa conférence de presse, jeudi 28 mai à Matignon, avec les ministres Jean-Michel Blanquer (Education nationale) et Olivier Véran (Solidarités et santé).

Mis en place à partir du 17 mars pour limiter la propagation du Covid-19, le confinement a pris fin à partir du 11 mai de manière progressive, de nombreuses contraintes persistant.

Le Premier ministre a annoncé une série de mesures, expliquant que « le décret qui les organise sera pris ce week-end ».

Fin des zones rouges

L’Île-de-France, la Guyane et Mayotte sont colorées en orange, dans la nouvelle carte de vigilance de l’épidémie. Les autres régions sont toutes en vert.

« Nous allons surveiller avec une attention particulière l’Île-de-France, la Guyane et Mayotte », a souligné le chef du gouvernement.

« Le virus est encore présent, à des degrés divers, sur tout le territoire », a-t-il remarqué.

« Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être », a dit Edouard Philippe, y voyant le résultat notamment de la « rigueur » et du « civisme » de la population.

« La couleur ne veut pas dire que le virus ne circule plus », a rappelé Olivier Véran.

Suppression de l’interdiction des déplacements au-delà de 100 kilomètres

La limitation des déplacements dans un rayon de 100 kilomètres par rapport au domicile va prendre fin le 2 juin. Ces trajets sont interdits, sauf exceptions, par exemple pour un motif familial ou professionnel.

« La fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement dans l’attention », a souligné le Premier ministre.

A lire aussi : Port du masque obligatoire dans les transports en Île-de-France

Réouverture des cafés, des bars et des restaurants

Les cafés, les bars et les restaurants vont pouvoir rouvrir le 2 juin. À condition de respecter le protocole sanitaire. Les groupes de personnes seront limités à 10. Les tables devront être séparées d’un mètre au moins. Le port du masque sera obligatoire pour les personnels en salle et en cuisine, ainsi que pour les clients qui se déplacent. Les responsables des établissements devront exclure la consommation debout à l’intérieur des salles, donc le service au comptoir.

Dans les zones oranges, seules les terrasses des établissements pourront accueillir des clients. Cette règle pourra changer à compter du 22 juin.

A lire aussi : Les bars et restaurants peuvent rouvrir le 2 juin 🍾

Parcs, plages, tourisme et sport

Les parcs et jardins, les lacs, les plages et les plans d’eau vont rouvrir le 2 juin. « À la demande des maires, les préfets pourront imposer le port des masques dans les lieux publics », a toutefois précisé le chef du gouvernement.

Les villages de vacances et les campings vont aussi pouvoir rouvrir à compter du 2 juin, mais seulement dans les zones vertes. La reprise aura lieu le 22 juin dans les zones oranges. Le même calendrier est prévu pour les gymnases, les salles de sport et les piscines.

Les colonies de vacances reprendront dans tous les départements à compter du 22 juin.

A lire aussi : Déconfinement : comment va se dérouler la réouverture des piscines ?

Musées, théâtres et cinémas

Tous les musées et monuments vont pouvoir rouvrir le 2 juin.

Les salles de théâtre et de concert auront le droit d’accueillir des spectateurs le 2 juin dans les zones vertes, le 22 dans les zones oranges. « En plein air, la jauge maximale est de 5 000 personnes. Dans les espaces couverts, les exploitants doivent proposer des règles d’usage adaptées dans une logique de prudence et de confiance », a complété Edouard Philippe.

Les salles de cinéma pourront reprendre leurs projections le 22 juin partout en France.

Mise en place de l’application mobile StopCovid

L’application mobile StopCovid va bien pouvoir être installée par les personnes volontaires à partir du 2 juin.

« StopCovid ne vous géolocalisera jamais », a assuré le Premier ministre, se félicitant du vote favorable de l’Assemblée nationale et du Sénat et de la validation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Selon lui, les utilisateurs de l’application s’étant trouvés à proximité de moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes avec une personne testée positive au Covid-19, recevront une alerte sur leur mobile.

Réouverture des lycées

Les écoles et les collèges encore fermés vont reprendre les cours.Les lycées vont « rouvrir et accueillir progressivement les élèves » dans les zones vertes à compter du 2 juin, a indiqué Jean-Michel Blanquer. L’accueil va être fortement restreint dans les zones oranges.

L’oral de l’épreuve anticipée du baccalauréat, en classe de première, est annulé : la note sera déterminée à partir du contrôle continu. Toutes les notes du baccalauréat seront ainsi calculées sur les notes obtenues tout au long de l'année, en contrôle continu. Il en ira de même pour le brevet des collèges.

A lire aussi : Baccalauréat et brevet 2020 : les épreuves validées en contrôle continu

« Récession historique »

Le chef du gouvernement appelle à « une mobilisation de tous » contre la « récession historique » de l’année 2020. Mais il n’a annoncé aucune mesure de lutte « contre la crise économique et sociale ».