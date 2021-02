C’est une évidence : la crise du Covid-19 coûte cher à l’État. Très cher. Entre le dispositif de chômage partiel, les aides liées au fonds de solidarité et tous les autres dispositifs dégainés pour par l’exécutif pour tenter d’amortir les conséquences catastrophiques des confinements successifs sur l’économie hexagonale, le déficit public français s’est considérablement creusé en 2020. Et par conséquent, la dette publique également.

Selon les chiffres officiels, le déficit public français a atteint 178,3 milliards d’euros en 2020. C’est 30 milliards d’euros de plus que celui enregistré en 2009, au plus fort de la crise financière. Par ailleurs, selon une information du Parisien rapportée à la fin décembre 2020, la dette publique française se rapprochait des 2 700 milliards d’euros, soit près de 120 % du PIB national. Au cours de l’année 2020, la dette publique française a augmenté de plus de 300 milliards d’euros.