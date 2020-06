Le 05/06/2020

Factures d’énergie : des propositions pour diminuer le nombre d’impayés

Le Médiateur national de l’énergie craint plus de difficultés de règlement, en raison de la montée de la consommation d’électricité et de gaz et de la baisse des revenus dans les foyers.

