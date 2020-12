Une demande des élus locaux

Devant la dégradation des indicateurs sanitaires, de nombreux élus des zones concernées réclamaient un alourdissement ciblé des contraintes, soit une extension du couvre-feu, soit des confinements locaux. Le maire Les Républicains (LR) de Nice, Christian Estrosi, s’est félicité ce mercredi sur France Inter de l’extension du couvre-feu.

Pour lui, « cela facilite la tâche à la fois des services de l’Etat avec la police nationale ou la gendarmerie et les militaires de la force Sentinelle et ceux des collectivités avec ma police municipale parce qu’à partir du moment où on ne plus sortir à partir de 18 heures, naturellement, cela nous permet de pouvoir maîtriser tous ceux qui voudraient déroger à la règle ».