Escroqueries, chantages et extorsions : vous allez pouvoir déposer une plainte en ligne

Les victimes de certaines infractions vont pouvoir déposer plainte en ligne. Deux arrêtés publiés mardi 30 juin au Journal officiel ( ici et là ) détaillent la possibilité ouverte par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice d’accomplir cette démarche en ligne, sans se rendre donc dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour l’heure, le dispositif s’adresse seulement aux personnes souhaitant dénoncer des faits d’escroquerie, de chantage et d’extorsion commises sur Internet dont elles ont été victimes. Les auteurs doivent être inconnus. Si vous connaissez l’identité des auteurs ou si vous souhaitez dénoncer d’autres infractions, vous devez porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Il est également possible de faire une dénonciation en adressant un courrier au procureur de la République.

La plainte en ligne étant une faculté et non une obligation, vous conservez le droit de vous déplacer au commissariat ou à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Accomplir la démarche ne vous empêche pas de demander à être entendu, par la suite, par les enquêteurs. En outre, ces derniers sont susceptibles d’auditionner la personne qui a déposé une plainte en ligne si la nature ou la gravité des faits le justifie (article D8-2-2 du Code de procédure pénale).

Un fichier géant

Les différentes informations relatives aux plaintes sont centralisées dans un fichier informatique géant, le traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries (THESEE). Y figurent ainsi des éléments sur l’identité des victimes (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, etc.).