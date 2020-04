Engie offre deux mois d’abonnement d’électricité à 600 000 clients

En pleine crise sanitaire, la directrice générale par intérim d’Engie, Claire Waysand, a annoncé le 3 avril dernier sur Twitter que le groupe allait rembourser le montant de l’abonnement d’électricité des mois de mars et avril à 600 000 abonnés aux revenus modestes.

#COVID19 Parce que la situation est plus dure pour certains

Parce que chez @ENGIEgroup nous sommes solidaires

Nous remboursons 2 mois d’abonnement électricité à nos

600 000 abonnés 🇫🇷 bénéficiaires d’un chèque énergie ou d’une aide du Fonds de solidarité logement. #ActWithENGIE — Claire Waysand (@claire_waysand) April 3, 2020

Le coût du dispositif est estimé à 12 millions d’euros. Ce coup de pouce concerne les clients particuliers ayant bénéficié d’un chèque énergie entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020 ou d’une aide du Fonds de solidarité logement (FSL) et ayant un contrat d’électricité chez Engie au 30 avril. « Les bénéficiaires n’ont aucune démarche à effectuer. Ils seront automatiquement informés d’ici la fin du mois d’avril par courrier, mail ou SMS », indique à Dossier familial le service client d’Engie. Le remboursement se fera à partir du mois de mai.

Pour les entreprises et les indépendants, le fournisseur d’électricité propose des facilités de paiement sur six mois avec un report de la première échéance jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Qui est concerné par le chèque énergie et le fonds de solidarité logement (FSL) ?

Le fonds de solidarité logement (FSL) est une aide financière qui vise à aider les personnes rencontrant des difficultés à accéder au logement ou à s’y maintenir. Il permet par exemple de prendre en charge le dépôt de garantie lors de l’arrivée dans un logement ou le paiement de factures (électricité, gaz, eau, dettes de loyers et charges, etc.). C’est un dispositif national géré au niveau départemental. Les conditions d’attribution et le montant de l’aide varient en fonction du département.

Le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux d’électricité et de gaz pour aider les ménages les plus modestes à payer leurs dépenses d’énergie (factures d’électricité, de gaz, de fioul, de bois, etc.). Généralisé sur l’ensemble du territoire en 2018, il est délivré sous conditions de ressources. Quelque 5,7 millions de foyers doivent le recevoir cette année. Mais en raison de l’état d’urgence sanitaire mis en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, sa distribution prendra plus de temps que prévu initialement. Le chèque énergie sera envoyé directement par courrier entre début avril et la fin du mois de mai.

A lire aussi : Confinement : ce que doivent savoir les locataires

Le nouveau calendrier de distribution du chèque énergie 2020