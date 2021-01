Elle a agi comme un révélateur du manque de moyens des hôpitaux. Elle a aussi souligné les faibles rémunérations de professionnels situés en « première ligne », tels que les « infirmiers » ou les « aides-soignants », ou en « deuxième ligne », comme les « chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage », présents eux « dans la deuxième ligne », selon les catégories établies par Emmanuel Macron dans son allocution du 13 avril.

La crise sanitaire et les mesures de restriction mises en œuvre pour y faire face (deux confinements, couvre-feu, fermeture de commerces, etc.) ont entraîné un plongeon de l’activité économique : la récession de l’année 2020 est estimée autour de 10 %, pire chute annuelle du produit intérieur brut (PIB) depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour limiter les dommages économiques et sociaux, le gouvernement a ouvert les vannes budgétaires, abandonnant sa revendication de sérieux dans la gestion des finances publiques et suivant la formule « Quoi qu’il en coûte », prononcée trois fois par le président de la République dans son discours du 12 mars.

L’exécutif a été confronté à de multiples polémiques, concernant notamment la date du début du premier confinement, qui a commencé le 17 mars et que des scientifiques auraient voulu voir mis en œuvre plus tôt, un changement de doctrine sur le port du masque, la fermeture de certains petits commerces durant le second confinement ou dernièrement encore, sur la campagne de vaccination, lancée le 28 décembre. Emmanuel Macron va transmettre un message rassembleur et consensuel.