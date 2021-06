La pose des compteurs électriques communicants Linky d’Enedis, filiale d’EDF, sera bel et bien payante. Alors que plus de 90 % des foyers français en sont désormais équipés, les particuliers vont devoir commencer à le rembourser à partir de 2022, selon les informations du Parisien. Le coût du déploiement est estimé à 5,7 milliards d’euros, soit 130 € par boîtier, fabrication et pose comprises, auxquels il faut rajouter des frais annexes, d’après un rapport de la Cour des comptes de 2018.