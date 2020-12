Faire marcher sa machine à laver, son lave-vaisselle ou son chauffe-eau la nuit n’est plus forcément intéressant pour le porte-monnaie. Alors que près de 50 % des ménages ont souscrit à l’option tarifaire heures pleines/heures creuses pour leur fourniture d’électricité, cette dernière ne remplit plus ses promesses, rapporte Le Parisien.

Instaurée dans les années 1960, l’option HP/HC permet de bénéficier d’un prix du kWh moins cher 8 heures par jour, pendant les plages horaires les moins sollicitées, appelées « heures creuses ». Mais « l’évolution des tarifs a totalement réduit l’intérêt de ce système », déplore dans le quotidien Vincent Maillard, ancien d’EDF et cofondateur du fournisseur Plüm Énergie. Dans 85 % des cas, la différence de tarifs entre les heures pleines et les heures creuses ne permet plus de compenser le supplément d’abonnement. Résultat, la moitié des souscripteurs perdraient plusieurs dizaines d’euros par an, soit 450 millions d’euros à l’échelle nationale.