Concrètement, un ménage ayant une consommation annuelle de 8 500 kWh (4 590 kWh en heures pleines et 3 910 kWh en heures creuses) avec un abonnement en 9kVA aura vu passer sa facture d’électricité de 1 019 € à 1 522 € entre 2010 et 2020. Si la fiscalité, qui pèse pour un tiers de la facture, « est souvent pointée du doigt pour expliquer la cherté de l’électricité, force est de constater que ce n’est pas son augmentation, bien que réelle, qui est la principale cause de cette explosion tarifaire », explique l’association de consommateurs.

Inflation galopante du prix de l’électricité

« Si la hausse des coûts de transport et de distribution de l’électricité participe grandement au phénomène, c’est surtout celle des coûts liés à l’approvisionnement en énergie qui explique la dynamique haussière la plus récente. Ainsi, de 2018 à 2019, cette composante du TRV a augmenté de 15,2 % », précise l’UFC-Que Choisir. Or, « c’est l’organisation même du marché de l’électricité qui est responsable de cette augmentation », juge l’association. L’étude met en évidence deux causes : la méthodologie de fixation du TRV, qui en fait un prix plafond du marché, et le mécanisme par lequel EDF est contraint de vendre, à un prix régulé, une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents, baptisé Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique). « Le rationnement de la quantité d'électricité ainsi disponible a poussé les prix tant du TRV que des offres de marché à croître artificiellement, et frappé très concrètement les consommateurs », estime l'association.