« Le parti pris de la libéralisation était d’introduire une concurrence saine qui permette la maîtrise des prix, l’amélioration de la qualité de service et de l’innovation. Depuis la libéralisation du secteur de l’électricité, force est de constater que globalement la facture annuelle des Français a globalement augmenté », déplore dans un plaidoyer du 10 mars l’association agréée de consommateurs.

La CLCV admet l’argument des entreprises du secteur justifiant « la majeure part » de cette progression par « des segments de l’activité qu’ils ne maîtrisent pas », comme la hausse « des diverses parataxes et du coût du réseau ».

Une compétition tarifaire « modeste et décevante »

Mais pour la structure, « la compétition tarifaire » est « modeste et décevante ». Les offres des fournisseurs alternatifs peuvent certes amener à une réduction des prix de 6 % pouvant aller, dans certains cas, à 7 % par rapport aux tarifs réglementés d’électricité, proposés essentiellement par EDF. Un niveau « assez logique », estime la CLCV. « Les opérateurs alternatifs n’interviennent que sur une très mineure part de l’activité, principalement la commercialisation. » Leur intense lobbying a contribué à une hausse des tarifs réglementés.

« Nous avons toujours été sceptiques concernant la libéralisation, que nous jugions assez stérile, assez inutile, indique auprès de Dossier Familial François Carlier, délégué général de l’association. Depuis trois ou quatre ans, nous la jugeons profondément négative. Les fournisseurs alternatifs ne produisent pas d’électricité ou presque et pratiquent un démarchage agressif pour manger des parts de marché. » Outre le démarchage à domicile fait par de nombreux opérateurs, la CLCV constate des « publicités trompeuses ».

Un « changement structurel » est possible si « des opérateurs alternatifs développent un système de production qui soit très différent et substantiellement plus compétitif que le nucléaire », souligne la structure dans son plaidoyer. Mais, ironise la CLCV, une telle « perspective semble fort hypothétique », car ces fournisseurs semblent « très loin de développer un outil significatif de production ‘‘tout court’’ ». EDF conserve le quasi-monopole de la production d’électricité, notamment au travers de ses centrales nucléaires.