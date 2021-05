C’est la troisième année consécutive de hausse. En 2020, le Médiateur de l’énergie a reçu 27 203 litiges opposant des consommateurs à des fournisseurs d’électricité ou de gaz. « Cela représente une augmentation de 19 % en un an, après une hausse déjà de 35 % en 2019 et de 16 % en 2018 », indique l’autorité publique indépendante dans son rapport annuel publié mardi 18 mai.

65 % des litiges reçus concernent la fourniture d’électricité, 21 % celle de gaz et 11 % les deux énergies simultanément. Comme en 2019, la quasi-totalité des plaintes sont formulées par des consommateurs particuliers (94 %).

Sur les 27 203 litiges enregistrés, 8 595 ont été déclarés recevables. Les motifs de saisine sont divers : contestation de niveaux de consommation facturés (46 % des litiges recevables), résiliation de contrat inexpliquée, pratiques commerciales trompeuses ou agressives, etc.

Carton rouge pour Total Direct Energie

Cette année, le carton rouge va à Total Direct Energie qui, avec 2 292 litiges recevables, « n’a pas été à la hauteur de ce que l’on pourrait légitimement attendre du troisième fournisseur d’électricité et de gaz naturel sur le marché français, filiale d’un groupe international d’énergie », déclare le Médiateur national de l’énergie. Il explique avoir été saisi de problèmes de factures non émises et d’impossibilité d’obtenir le remboursement d’un trop perçu ou la résiliation d’un contrat, « qui auraient dû être résolus rapidement par le fournisseur ».