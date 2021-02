Election présidentielle : allez-vous pouvoir voter par anticipation ?

« Les électeurs peuvent à leur demande voter de manière anticipée dans l’un des bureaux ouverts à cette fin, parmi une liste arrêtée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères », indique l’ amendement . Ce vote par anticipation doit avoir « lieu à une date prévue par décret, pris au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin [...], sur une machine à voter ».

La nécessité d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale

La commission des Lois du Sénat s’est opposée mercredi à l’amendement, a fait savoir le Palais du Luxembourg. « Sur la forme, la commission des Lois a estimé inenvisageable de modifier aussi radicalement les règles de l’élection présidentielle par un amendement déposé in extremis à la fin de la navette parlementaire, sans que ni les forces politiques ni le Conseil d’État aient été appelés à se prononcer », détaille le Sénat dans un communiqué. « Sur le fond, elle a considéré que l’amendement du Gouvernement était de nature à alimenter la suspicion sur la sincérité de l’élection présidentielle et à remettre en cause la légitimité du président élu », ajoute la Haute assemblée.