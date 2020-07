Après les « coup de pouce chauffage » et « coup de pouce isolation », le ministère de la Transition écologique a lancé le 1er juillet le « coup de pouce thermostat avec régulation performante ». D’un montant de 150 euros, cette prime permet de prendre en charge près de la moitié du coût d’installation d’un dispositif programmable permettant de piloter son chauffage afin de favoriser les économies d’énergie. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’installation d’un thermostat d’ambiance permet d’économiser jusqu’à 10 % d’énergie par an, soit 100 à 200 € en moyenne, et jusqu’à 20 % pour un thermostat d’ambiance programmable. L’équipement est donc amorti dès la première année.