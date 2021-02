« Aujourd’hui, quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. On est identifié comme un facteur de problème, c’est insoutenable. Le seul moyen de bouger, c’est de mettre en place une plateforme commune pour dénoncer ce genre de choses », avait déclaré le chef de l’Etat à Brut.

Une plateforme gérée par les services de la Défenseuse des droits

Confiée à la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, Elisabeth Moreno, la plateforme sera gérée par les services de la Défenseuse des droits, Claire Hédon, en collaboration avec les associations de lutte contre les discriminations et l'Etat. Elle sera hébergée sur un site internet dédié et devrait reprendre le modèle de la plateforme « Arrêtons les violences » contre les violences sexuelles et sexistes.