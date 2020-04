Emmanuel Macron doit prononcer lundi 13 avril son quatrième discours radio-télévisé consacré à la crise sanitaire. Plusieurs médias affirmaient jusqu’à ce mercredi que le président de la République s’exprimerait le lendemain.

Au ton martial et solennel, son précédent discours depuis l’Elysée, le 16 mars, a rassemblé plus de 35 millions de téléspectateurs, un record historique pour une émission, selon la société de mesure d’audience Médiamétrie. Le chef de l’Etat s’est également adressé aux Français le 12 mars depuis le palais présidentiel et le 26 mars depuis un hôpital de campagne à Mulhouse.

Outre les invitations à respecter le confinement et les remerciements aux personnels soignants et aux autres travailleurs particulièrement exposés au risque de contamination, Emmanuel Macron abordera plusieurs sujets.

Durée du confinement

L’Elysée a déjà fait savoir mercredi à l’Agence France-Presse (AFP) que le confinement se poursuivrait après le 15 avril. Cette mesure était prévisible. Le pic épidémique, à partir duquel le nombre de contaminations diminue, n’a toujours pas été atteint dans le pays. Le conseil scientifique indiquait dès le 23 mars que la période de confinement « durera vraisemblablement au moins 6 semaines à compter de sa mise en place ».

Emmanuel Macron est susceptible d’évoquer dans son discours la prolongation du confinement. Voire la fin de cette période.

Le 1er avril, Edouard Philippe avait évoqué une probable sortie progressive. « Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question [...] en étudiant l’opportunité, la faisabilité d’un déconfinement qui serait régionalisé ou [...] qui serait sujet à une politique de tests [...] ou en fonction – qui sait ? – de classes d’âge », avait dit le Premier ministre à l’Assemblée nationale. Mais dès le 2 avril, critiqué par l’opposition, le chef du gouvernement avait souligné que « le confinement, ce n’est pas pour demain matin ».

A lire aussi : Le confinement prolongé au-delà du 15 avril

StopCovid pour un traçage numérique

Le sujet fait débat jusqu’au sein même de la majorité : l’exécutif prépare le traçage des personnes infectées par le coronavirus par le smartphone, mis en œuvre ou en préparation dans plusieurs pays sous des formes plus ou moins intrusives.

Le ministre des Solidarités et de la santé, Olivier Véran, et le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Cédric O, ont expliqué envisagé le lancement d’une application, StopCovid, installée sur les smartphones de personnes volontaires.

« L’idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, afin qu’elles se fassent tester elles-mêmes, et si besoin qu’elles soient prises en charge très tôt, ou bien qu’elles se confinent », a précisé Cédric O dans Le Monde du 9 avril.

Le chef de l’Etat est susceptible de parler du traçage volontaire comme l’un des moyens de réduire la propagation du virus.

Situation économique et sociale

Emmanuel Macron évoquera la difficile situation économique et sociale. Il vantera certainement les dispositifs mis à disposition des entreprises (chômage partiel, prêts bancaires garantis par l’Etat, etc.), qui mettent en œuvre la proposition « Quoi qu’il en coûte » dite trois fois par le président de la République dans son discours du 12 mars pour marquer son soutien à l’économie du pays.

L’exécutif est transparent sur les répercussions de la pandémie et du confinement sur l’activité. Les ministres Bruno Le Maire (Economie et finances) et Gérald Darmanin (Action et comptes publics) ont détaillé aux Echos du 10 avril leurs sombres prévisions pour 2020. Le produit intérieur brut (PIB) doit reculer de 6 %, la pire année de récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Le déficit public doit atteindre 7,6 % du PIB, et la dette publique est susceptible de monter à 106 %. Ces prévisions, encore incertaines notamment du fait de l’inconnue autour de la durée du confinement, justifient la présentation le 15 avril en Conseil des ministres, d’un projet de loi de finances rectificative, le second depuis le début de la crise sanitaire.

Mais pour Emmanuel Macron, au-delà des constats et perspectives douloureux et de la possible annonce de mesures, l’objectif sera de donner de l’espoir et de souder une population inquiète et endeuillée.

A lire aussi : Récession : comment l’Etat va financer son déficit

Baisse du solde des entrées et des sorties en réanimation

Le coronavirus a fait 12 210 victimes, a dit le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors de son point presse de jeudi.

Le solde des entrées et des sorties de malades en réanimation a baissé, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

« Le besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes et de nouvelles machines diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c’est un plateau très haut. Il faut donc rester extrêmement prudent », a souligné Jérôme Salomon, cité par l’AFP.

Un souci de pédagogie guidera aussi Emmanuel Macron.